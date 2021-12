G7: Di Maio, investire nel multilateralismo per risolvere crisi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Liverpool rappresenta “un importante livello di coordinamento tra alleati, tra Paesi che investono nel multilateralismo per risolvere le crisi globali”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al termine della prima giornata della riunione dei ministri degli Esteri del G7. “Oggi all’interno di questo formato abbiamo discusso dei temi che interessano l’Italia, come la Libia, il Mediterraneo allargato così come le tensioni al confine con l’Ucraina e le grandi questioni che riguardano i grandi cambiamenti climatici e la crescita economica”, ha aggiunto. “L’Italia è sempre stata convinta che l’unico strumento per risolvere le controversie è il multilateralismo e continueremo ad investirci con tutte le nostre forze”, ha proseguito.(Rel)