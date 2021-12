Quirinale: Gasparri (FI), Berlusconi grande risorsa per centrodestra coeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo decenni di Conventio ad excludendum, quella del prossimo gennaio è un'occasione storica per l'Italia. Eleggere finalmente un presidente della Repubblica che sia espressione del centrodestra e che trovi un'ampia condivisione. Silvio Berlusconi ha tutte le caratteristiche adatte per il percorso che ha vissuto nelle istituzioni e per le relazioni che può garantire a livello interno e internazionale". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "Molti - prosegue - danno per scontata la candidatura di Draghi. Ma l'attuale presidente del Consiglio sta svolgendo in maniera egregia la sua funzione e difficilmente un'altra persona avrebbe l'autorevolezza per tenere allo stesso tavolo e nello stesso governo formazioni politiche così diverse tra di loro. Sottrarlo a questa delicata funzione arrecherebbe un danno al Paese. E poi lo stesso Draghi potrebbe rischiare di entrare nel conclave parlamentare come Papa designato ma uscirne cardinale. Il voto è segreto e se qualcuno dovesse abbinare al nome di Draghi il rischio di elezioni anticipate gli esiti sono imprevedibili. Così ci troveremmo con un Draghi che non ascenderebbe al Quirinale e che resterebbe fortemente indebolito nella sua preziosa azione di guida del governo. Meditate gente, meditate. Prima di dar corso a scelte avventate. Il centrodestra intanto - conclude Gasparri - con la coesione annunciata dei suoi leader potrà essere un protagonista decisivo ed inclusivo delle prossime scelte. Tenendo conto della grande risorsa su cui noi puntiamo". (Com)