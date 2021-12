Legge Bilancio: Castelli, in arrivo estensione superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo finalizzando una serie di interventi in legge di Bilancio per estendere il superbonus e consentire alla misura di continuare a sprigionare il suo potenziale combinando effetti positivi sull’economia e in termini di risparmio energetico. In questa direzione, grazie alla proposta di sintesi avanzata dal M5s e condivisa dalle altre forze di maggioranza, intendiamo estendere il superbonus sulle case unifamiliari a tutto il 2022 senza previsione di un tetto Isee, senza limitazioni all’abitazione principale e senza riferimenti temporali alla Cila, con la sola previsione di uno stato di avanzamento lavori del 30% al 30 giugno 2022. Altro passaggio che possiamo perfezionare è l’allineamento della scadenza della misura sui lavori trainati a quella dei lavori trainanti". Lo ha detto la viceministra all’Economia Laura Castelli a Caserta, a margine del Convegno "Superbonus 110 per cento, la misura che sta rilanciando il Paese" organizzato presso la Reggia di Caserta alla presenza dei parlamentari pentastellati Agostino Santillo, coordinatore del Comitato infrastrutture, e Riccardo Fraccaro, tra gli ideatori del superbonus. "Vogliamo inoltre prorogare al 2025 il superbonus rafforzato e sostitutivo relativo a interventi di ricostruzione nelle aree interessate da eventi sismici. Quanto al decreto antifrodi, che punta giustamente a evitare furbizie ma che non deve trasformarsi indirettamente in un disincentivo a usare il meccanismo, è ragionevole pensare a una non applicazione a lavori di edilizia libera al di sotto di una determinata soglia, così come possiamo ricomprendere le spese per le pratiche di asseverazione, previste dallo stesso decreto, nelle detrazioni relative ai vari bonus edilizi", ha concluso Castelli. (Rin)