Usa: assalto al Congresso, Meadows consegna PowerPoint con piani per ribaltare elezioni

- L'ex capo del personale della Casa Bianca di Donald Trump, Mark Meadows, ha consegnato alla commissione di inchiesta congressuale sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio un PowerPoint di 38 pagine contenente piani per ribaltare le elezioni che hanno portato alla Casa Bianca Joe Biden. Il documento, ricostruisce il “New York Times”, suggerisce a Trump di dichiarare un’emergenza nazionale per ritardare la validazione dei risultati del voto e include l’accusa secondo cui Cina e Venezuela avrebbero ottenuto il controllo del sistema di voto in gran parte degli Stati. Secondo l’avvocato di Meadows, George J. Terwilliger III, l’ex capo del personale avrebbe ricevuto il documento via mail senza farne alcun uso. Phil Waldron, un colonnello dell’esercito in congedo, ha dichiarato venerdì di aver fatto circolare il documento, intitolato “Frode elettorale, interferenze straniere e opzioni per il 6 gennaio” tra i sostenitori di Trump prima dell’assalto al Campidoglio, ma ha negato di avere inviato personalmente il file a Meadows. Non è ancora chiaro chi ha preparato il PowerPoint, scrive il “Nyt”, ma è simile a un documento di 36 pagine disponile online e sembra basato sulle teorie di Jovan Hutton Pulitzer, un imprenditore del Texas apparso al fianco di Waldron in vari podcast per discutere la tesi della frode elettorale.(Nys)