Suppletive: Cuppi (Pd), complimenti D'Elia, sua candidatura di rilievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Complimenti e in bocca al lupo a Cecilia D'Elia, che sarà la candidata del Partito democratico alle suppletive per il collegio Roma 1. Cecilia è portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche e la sua sarà una candidatura di rilievo. Forza Cecilia, siamo tutte e tutti con te". Lo scrive in una nota Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale del Pd e sindaca di Marzabotto. (Com)