© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto delocalizzazioni, "su cui ho lavorato a lungo, è importante non per incatenare le imprese ma per consentire un percorso che - dove possibile - salvaguardi posti di lavoro e non desertifichi le attività produttive", precisa su Twitter la viceministra allo Sviluppo economico e vicepresidente M5s, Alessandra Todde. "Quando un’azienda chiude, chiude anche l’indotto", aggiunge. (Rin)