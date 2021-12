Frosinone: Comune, terminata la riqualificazione del tunnel di via San Gerardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminate le lavorazioni di riqualificazione e tinteggiatura dell'intera superficie interna del tunnel di via San Gerardo, a Frosinone. "L'intervento, realizzato mediante il settore servizi tecnici, coordinato dall'assessore Angelo Retrosi - si legge in una nota del Comune - è stato condotto tramite l'unità operativa manutenzioni con la supervisione del geom. Salvatore Cirillo. I lavori sono stati effettuati nelle ore notturne, secondo le indicazioni impartite dal sindaco, Nicola Ottaviani, al fine di limitare l'impatto sul traffico veicolare". (segue) (Com)