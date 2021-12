Frosinone: Comune, terminata la riqualificazione del tunnel di via San Gerardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli operai, dopo aver eseguito i lavori di battitura delle parti in cemento, sono poi passati al risanamento del copriferro; è toccato, poi, alle operazioni di sistemazione e ripristino anche per la volta, che è stata ritinteggiata con materiali specifici per contrastarne l'usura. Sono state eliminate le infiltrazioni, con l'implementazione del sistema di canalizzazione dell'acqua piovana. La ditta specializzata e gli operai comunali hanno apportato, negli scorsi giorni, le ultime finiture alla struttura, tra cui, il posizionamento della segnaletica orizzontale e il restyling del sistema di illuminazione collocato sulla volta. Le strisce colorate, rosso scuro, posizionate sui lati della struttura, unitamente all'implementazione delle luci, hanno infatti cambiato totalmente il contesto stesso del tunnel, favorendo una migliore visibilità e sicurezza", conclude la nota. (Com)