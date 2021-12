Ambiente: al via Ecologia popolare, per una giustizia climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi Ecologia Popolare, per una giustizia climatica fondata sulle rivendicazioni della lotta e del conflitto sociale che hanno bisogno di entrare a far parte del dibattito sul nostro modello di sviluppo. “Sappiamo tutti che alcune terminologie fanno paura, ad esempio la parola conflitto fa paura.. Bisogna fare conflitto, lo dice anche Papa Francesco: il conflitto serve. Ma di fronte a questa situazione di emergenza, il conflitto che intendiamo si colloca in una prospettiva propositiva”, dichiara Aboubakar Soumahoro. Aboubakar Soumahoro e gli Invisibili in Movimento hanno chiamato a raccolta i diversi attori della società che lavorano per l’emergenza climatica. Hanno risposto i rappresentanti delle istituzioni, le organizzazioni che lavorano per un’economia etica e equa, studiosi e studiose di massimo livello, Legambiente, i lavoratori della Whirlpool e i movimenti ambientalisti dei giovani come Fridays For Future ed Extinction Rebellion, che condividono energia per affrontare in prima persona le sfide che abbiamo davanti. (Res)