G7: Di Maio con Blinken, su terrorismo non faremo sconti a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Italia e Stati Uniti vanno avanti nella lotta a terrorismo e “non faremo sconti a nessuno”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al termine della prima giornata della riunione dei ministri degli Esteri del G7, dove ha incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken per un incontro bilaterale. “Abbiamo ricordato l’importante iniziativa che abbiamo lanciato a giugno in Italia con la piattaforma globale anti-Daesh per l’Africa che ci permetterà di lavorare ancora meglio nella lotta a terrorismo nel continente africano e non solo in Medio Oriente, dove nel 2022 assumeremo la guida della missione anti Daesh Nato”, ha aggiunto.(Rel)