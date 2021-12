© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo sabato "ci vorranno tra le 6 e 7 ore per raggiungere in treno Parigi da Milano grazie all'Alta velocità". Lo segnala su Twitter il presidente e deputato di Italia viva, Ettore Rosato. "Un vantaggio per i viaggiatori, un bel successo di Trenitalia che sarà la prima azienda straniera ad operare nel mercato francese nel campo dell’Alta velocità", aggiunge. (Rin)