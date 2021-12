Viabilità: Aspi, deviazione obbligatoria sulla A8 in direzione Varese per quanti sono diretti a Torino sulla A4 Milano-Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle notti tra martedì 14 dicembre e mercoledì 15, sulla A4 Milano-Brescia, gli automobilisti che provengono da Brescia e diretti verso Torino saranno obbligatoriamente dirottati sulla A8 verso Varese per lavori di competenza della Società S.A.T.A.P. Dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, Aspi consiglia di uscire allo svincolo di Fiera Milano, verso Rho/ss33 del Sempione, percorrere il Raccordo Fiera di Milano, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, seguire le indicazioni per Bologna e immettersi infine dal nodo A50/A4 di Ghisolfa verso Torino. (Com)