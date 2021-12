G7: Truss con Blinken, profonda preoccupazione per concentrazione truppe russe al confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, hanno sottolineato nel loro incontro di ieri il sostegno dei loro Paesi all'Ucraina ed espresso "profonda preoccupazione per la concentrazione di truppe russe al confine con l'Ucraina". Secondo quanto riferito in un comunicato dalla diplomazia di Londra, le due parti hanno inoltre "affermato che qualsiasi incursione della Russia sarebbe un errore strategico per il quale ci sarebbero gravi conseguenze". Truss e Blinken hanno entrambi concordato sull'importanza di difendere e promuovere "la libertà e la democrazia e sulla necessità di un'unità di intenti da parte del G7 per raggiungere questo obiettivo". Nelle discussioni su "Build back better world" il ministro degli Esteri britannico, "ha accolto con favore questa iniziativa e ha sottolineato come il nuovo British international investment del Regno Unito fornirà tecnologie e infrastrutture finanziarie affidabili e oneste ai Paesi a reddito medio e basso". E' stata inoltre sottolineata la necessità per l'Iran di impegnarsi in modo significativo in un accordo sul nucleare. Entrambe le parti, riferisce infine il ministero degli Esteri britannico, hanno anche concordato un'ulteriore cooperazione in settori come la tecnologia e la sicurezza e con i partner che la pensano allo stesso modo. (segue) (Rel)