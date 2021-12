G7: Truss con Blinken, profonda preoccupazione per concentrazione truppe russe al confine con Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato Usa, le due parti hanno sottolineato l'importanza del continuo coordinamento tra Stati Uniti e Regno Unito per dissuadere la Russia da ulteriori aggressioni contro l'Ucraina e discusso del programma nucleare iraniano e dei modi per far progredire la risposta globale al Covid-19, la sicurezza sanitaria e le nostre forti relazioni bilaterali. "Il segretario ha espresso il suo apprezzamento per la leadership del Regno Unito lo scorso anno come presidente del G7" e "preso atto della portata e dell'urgenza delle sfide condivise, sottolineando la necessità di avere un ambasciatore confermato dal Senato", aggiunge il Dipartimento di Stato. (Rel)