G7: incontro Blinken-Baerbock, intesa su sostegno a sovranità Ucraina

- Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri la nuova ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a margine del G7 dei ministri degli Esteri di Liverpool. Lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa diffusa oggi. Blinken si è congratulato con la Germania per la formazione del nuovo governo e con Baerbock per il suo nuovo ruolo. Le parti hanno discusso del sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte all'aggressione russa e hanno convenuto che sarebbe necessaria una risposta forte in caso di un'escalation di Mosca. Hanno anche discusso della lotta alla pandemia di Covid-19, della crisi climatica, della difesa della democrazia e dei diritti umani a livello globale e delle priorità della Germania per la sua presidenza del G7 nel 2022.(Com)