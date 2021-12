G7: incontro tra Truss e Baerbock, ribadita importanza partnership tra Regno Unito e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza della partnership tra Regno Unito e Germania è stata sottolineata durante l'incontro di ieri a Liverpool, a margine della ministeriale Esteri del G7, dal ministro degli Esteri britannica, Liz Truss, e l'omologa tedesca, Annalena Baerbock. Le due ministre hanno concordato sull'importanza di difendere e far progredire la libertà e la democrazia e sulla necessità di opporsi ai regimi autocratici che minacciano il mondo libero, riferisce il ministero degli Esteri britannico, secondo cui le due parti hanno discusso di una serie di priorità, tra cui l'importanza che i Paesi del G7 presentino un fronte unito di fronte alla continua minaccia della Russia all'Ucraina. Entrambe hanno concordato su un'ambizione condivisa per una soluzione pragmatica alle questioni relative al Protocollo post Brexit dell'Irlanda del Nord e sull'immigrazione hanno affermato come si tratti di un problema globale che richiede lo smantellamento delle rete di trafficanti di esseri umani e investimenti nello sviluppo per affrontare i fattori trainanti del fenomeno. Baerbock ha ringraziato Truss per l'ambizioso programma del Regno Unito durante la sua presidenza del G7. Il capo della diplomazia di Londra ha detto di non vedere l'ora di lavorare a stretto contatto con 'omologa durante la presidenza tedesca del G7 il prossimo anno. (Rel)