Roma: sabato 18 dicembre assemblea cittadina Sinistra civica ecologista

- "Sabato 18 dicembre alle ore 10.00 ci vedremo presso la sede Arci in via dei monti di Pietralata 16. Sinistra civica ecologista nasce attorno a due parole: unità e radicalità. L'unità di un'alleanza larga in grado di sconfiggere la destra; la radicalità di idee e proposte senza le quali non si inverte il declino economico, sociale, culturale della città". Così in una nota il coordinamento cittadino di Sinistra civica ecologista. "Oggi siamo chiamati ad essere conseguenti: nella lotta alle diseguaglianze sociali, alle violenze di genere, nel rimettere in discussione il modello urbano dominante, nel porre al centro il valore e la dignità del lavoro, nella rigenerazione degli spazi di confronto e di democrazia", spiega. (segue) (Com)