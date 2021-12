Emirati-Italia: Di Stefano incontra ministro di Stato per il Commercio estero Al Zeyoudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha incontrato oggi il ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti, Thani bin Ahmed al Zeyoudi, presso il padiglione italiano a Expo 2020 Dubai. Lo rende noto lo stesso Di Stefano su Facebook, definendo la riunione “operativa”. “Nel corso della riunione abbiamo convenuto con entusiasmo che è giunto il momento di incrementare ancor di più lo stato della cooperazione bilaterale rispetto all'attuale, già ottimo, livello”, ha proseguito Di Stefano, evidenziando i principali obbiettivi dati dalle due parti, sempre in un'ottica di reciprocità: stimolare lo scambio di tecnologia e visioni, anche con l'organizzazione congiunta di eventi dedicati; individuare settori prioritari per l'avvio di partnership italo-emiratine tra imprese innovative, fondi di investimento e acceleratori; migliorare - anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale - gli strumenti di business matching a disposizione degli operatori dei due Paesi. “Checché ne dica qualcuno, come testimoniano anche i recenti grandi successi di imprese italiane attive sul mercato emiratino, lo storico rapporto tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti è sempre solido e rappresenta una grande base per affrontare insieme le sfide del futuro. Oggi ho avuto l'ennesima conferma di questo”, ha concluso.(Res)