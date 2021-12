Musei: Franceschini, cento opere d'arte "tornano a casa", al via nuovo progetto Mic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo per fare qualche esempio, grazie a questa iniziativa, torneranno visibili al pubblico due dipinti del XVII secolo di Salvator Rosa che oggi, 11 dicembre, dal deposito delle Gallerie nazionali Barberini Corsini troveranno casa al Museo nazionale di Matera; la "Madonna con il Bambino in gloria e i santi Giovanni Battista" e "Ecce Homo" di Federico Barocci; la "Madonna con il Bambino e i santi Agostino e Maddalena e angeli" di Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio; la "Madonna con il Bambino in gloria e i santi Barbara e Terenzio" e "Gesù Bambino appare a sant'Antonio da Padova" di Simone Canterini detto il Pesarese della Pinacoteca di Brera andranno ad arricchire la Galleria Nazionale delle Marche a Urbino, mentre la tela di Giovanni Baglione, dal titolo "Immacolata concezione tra i santi Pietro e Paolo" da Brera il 14 dicembre andrà a Palazzo Altieri a Oriolo Romano (Viterbo); "Allegoria di Trieste e dell'Istria" di Annibale Strata (1822-1894), lascerà i Musei Reali di Torino per tornare al Castello di Miramare a Trieste; il gruppo scultoreo "Gladiatore che uccide un leone" che decorava la peschiera di Villa Giustiniani e il torso restituito dal Getty Museum nel 1999, dal Parco Archeologico di Ostia Antica torneranno a impreziosire la Villa di Vincenzo Giustiniani a Bassano Romano (Viterbo); La "Testata di trave bronzea" degli arredi delle navi di Caligola 37-41 d.C. dal Museo Nazionale Romano andrà il 17 dicembre al Museo delle Navi Romane di Nemi; la "Cista Prenestina" dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli tornerà al Museo Archeologico di Palestrina. (segue) (Com)