Musei: Franceschini, cento opere d'arte "tornano a casa", al via nuovo progetto Mic (4)

- La valorizzazione del progetto prevede, inoltre, la collaborazione con la Rai che, attraverso Rai Doc, realizzerà un nuovo format, composto da un documentario breve e una serie di tredici episodi in presa diretta che saranno trasmessi dalle reti generaliste. Verranno raccontati la restituzione e il restauro delle opere d'arte partendo dai musei delle grandi città italiane, dai depositi dove l'opera è stata custodita e dai laboratori dove le sapienti mani dei restauratori l'hanno riportata a nuova vita. I direttori dei musei di provenienza e di quelli riceventi, i restauratori, gli storici dell'arte e gli esperti spiegheranno agli spettatori la storia dell'opera e le ragioni per cui è finita lontano dai luoghi che l'hanno vista nascere, offrendo anche spunti sulle attività dei professionisti dei beni culturali. Il format seguirà il viaggio delle opere d'arte che, una volta messe in sicurezza, saranno trasportate a bordo di pulmini speciali brandizzati con il logo "100 opere tornano a casa", per raggiungere il museo che le accoglierà. Questo percorso, ripreso anche con i droni, diventa l'occasione per raccontare la diversità dei territori e dei luoghi d'Italia, per scoprire meglio le radici, la cornice storica, geografica, il paesaggio che ha ispirato gli artisti. Alla conferenza stampa di presentazione del progetto "100 opere tornano a casa" hanno partecipato, oltre al ministro della Cultura Dario Franceschini: Massimo Osanna, direttore generale Musei; Caterina Bon Valsassina, già direttrice dell'Istituto centrale per il restauro e direttrice generale Archeologia belle arti e paesaggio del Mic; Flaminia Gennari Santori, direttrice della Gallerie nazionali Barberini Corsini e Duilio Giammaria, direttore Rai Documentari. (Com)