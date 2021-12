Turchia: presidente Erdogan, social media sono una minaccia per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I social media, che sono stati descritti come un simbolo della libertà quando sono apparsi per la prima volta, si sono trasformati in una delle principali fonti di minaccia per la democrazia. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan in un videomessaggio durante una conferenza sulla comunicazione organizzata dal governo ad Istanbul. “Il governo vuole proteggere le persone, in particolare i gruppi deboli della società, dalle bugie e dalle informazioni fuorvianti senza compromettere il diritto dei cittadini a ricevere informazioni accurate e imparziali", ha proseguito Erdogan, evidenziando come “nessuna azienda possa essere al di sopra della legge”. "Sicuramente non permetteremo che la verità sia sminuita da operazioni di disinformazione e nascosta da bugie", ha concluso il presidente. (segue) (Tua)