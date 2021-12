Turchia: presidente Erdogan, social media sono una minaccia per la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Erdogan ha intenzione di andare avanti con l'approvazione di una legge che criminalizza la diffusione di notizie false e disinformazione online, nonostante le diffuse critiche nel Paese da parte degli attivisti per i diritti umani che definiscono queste misure un "limite per la libertà di espressione". Lo scorso anno la Turchia ha approvato una legge che regolamenta i social media, in particolare Facebook e Twitter, imponendo l'obbligo per i social network di base all'estero con più di un milione di utenti in Turchia di designare un rappresentante responsabile (se persona fisica deve trattarsi di un cittadino turco) per indagini e procedimenti legali legati a offese online. Da quel momento, i social media hanno 48 ore di tempo per rispondere alle richieste di rimozione di contenuti offensivi, pena sanzioni che potrebbero raggiungere anche il milione e mezzo di dollari. (Tua)