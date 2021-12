Musei: a Ferrara prestigiosi dipinti "trovano casa" da Pinacoteca di Brera e da Galleria Borghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura (Mic) ha lanciato il progetto 100 opere tornano a casa, fortemente voluto dal ministro Dario Franceschini, per promuovere e valorizzare il patrimonio storico artistico e archeologico italiano conservato nei depositi dei luoghi d'arte statali. Si tratta - spiega una nota del Mic - di dipinti, sculture, reperti archeologici che i musei prestatori non intendono esporre a breve, ma che trasferiti in altri musei, collocati nelle aree più interne del nostro Paese, incentivano la valorizzazione sia dell'opera d'arte che del museo ricevente. La "Crocifissione con la Vergine, la Maddalena e i Santi Giovanni e Vito", dipinta da Benvenuto Tisi detto il Garofalo nel 1522, il dipinto olio su tela di Carlo Bonomi che raffigura "San Bruno in preghiera con altri monaci" lasceranno i depositi della Pinacoteca di Brera per essere esposti alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, il territorio per il quale erano stati concepito intorno al XVII sec. Altri due dipinti del XVI sec del Garofalo partiranno invece dai depositi della Galleria Borghese per integrare la collezione permanente del Museo archeologico nazionale di Ferrara. (segue) (Com)