Latina: Coldiretti, favorire la valorizzazione e promozione di prodotti tipi locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un incontro che abbiamo voluto per parlare di territorialità - ha spiegato Carnello - turismo enogastronomico di prossimità e i cibi che rappresentano un'eccellenza della nostra terra. Un ringraziamento alle nostre aziende di Campagna Amica che ci hanno fornito i prodotti tipici e a chilometro zero Made in Lazio per la degustazione e la nostra cuoca contadina, Vilma Lombardi, che li ha preparati con lo chef, Gabriele D'Angelis". Ribadita l'importanza della politica agricola comunitaria dall'europarlamentare, Salvatore De Meo, "che ha parlato dell'attenzione con cui i parlamentari a livello europeo e nazionale stanno seguendo il processo di attuazione della nuova Pac. Sottolineando quanto sia importante proteggere e valorizzare le eccellenze che caratterizzano il nostro Paese". (segue) (Com)