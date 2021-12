Latina: Coldiretti, favorire la valorizzazione e promozione di prodotti tipi locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, "il plauso per un evento volto a valorizzare i prodotti del territorio e a riflettere sull'importanza delle nuove tecnologie in agricoltura". Un tema più volte affrontato da Coldiretti e promosso soprattutto dai giovani imprenditori che diventano sempre più numerosi con un balzo del 14 per cento negli ultimi cinque anni. Il loro "è un apporto innovativo e tecnologico per un settore che ha bisogno di nuove sfide. Basti pensare che sette imprese under 35 su dieci, operano in attività multifunzionali, che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta. E ancora, dalle fattorie didattiche agli agriasili, passando per le attività ricreative, l'agricoltura sociale, l'agribenessere e la produzione di energie rinnovabili. E poi il recupero delle produzioni agricole legate ai cosmetici sostenibili e bio", spiega la nota. (segue) (Com)