Latina: Coldiretti, favorire la valorizzazione e promozione di prodotti tipi locali (4)

- "Guardiamo con attenzione alle nuove generazioni - aggiunge Carnello - crediamo che debbano essere sensibilizzate e formate, anche riguardo all'utilizzo delle nuove tecnologie in agricoltura, che possano tutelare l'ambiente, oltre ai progetti legati all'educazione alimentare che stiamo portiamo avanti nelle scuole primarie e secondarie. Le innovazioni ti consentono di produrre evitando di danneggiare l'ambiente e al tempo stesso sono garanzia di un cibo più sano". Tecnologia applicata all'agricoltura, ma non alla produzione di cibo in laboratori. Coldiretti sta portando avanti la sua battaglia contro la carne finta in provetta. "Stiamo assistendo ad una abile operazione di marketing con la carne finta - dice il vicepresidente nazionale di Coldiretti, David Granieri - che punta a modificare gli stili alimentari sani e naturali, fondati sulla qualità e la tradizione, senza una reale verifica sull'impatto etico ed ambientale di queste produzioni, sulle quali puntano un numero crescente di multinazionali per fare affari". (segue) (Com)