Latina: Coldiretti, favorire la valorizzazione e promozione di prodotti tipi locali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una concorrenza sleale quella delle società che sul mercato spacciando per carne prodotti ottenuti dalla moltiplicazione cellulare in laboratorio combinate con fattori di crescita e sostanze compatibili con i tessuti biologici, si aggiunge peraltro alla campagna di demonizzazione in atto per la vera carne". "Una doppia tenaglia - conclude Granieri - che minaccia di far chiudere le stalle, con perdite di posti di lavoro e di produzioni tradizionali, la cui distintività è componente strategica del Made in Italy nel mondo. Tutto questo in un momento particolarmente delicato per il settore zootecnico, che è uno dei più colpiti dalla pandemia e il più esposto alle speculazioni. Ecco che la difesa e la valorizzazione dei prodotti del territorio è fondamentale".​ (Com)