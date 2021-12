Ambiente: M5s, segnale importante calcio d'inizio Comitato per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è aperta una nuova fase che vede il M5s organizzarsi e strutturarsi in maniera più appropriata rispetto ai tantissimi compiti che devono essere affrontati. La politica nazionale è chiamata a dare risposte a decine e decine di argomenti spesso molto diversi tra loro, e pertanto c'è bisogno di organizzarsi e 'specializzarsi' in maniera corrispondente. Come Comitato per la transizione ecologica abbiamo una responsabilità imponente in questa fase storica dove gli obiettivi che riguardano il clima, le politiche energetiche, quelle sui rifiuti e in generale tutta l’economia cosiddetta 'green' rappresentano un priorità per l’agenda politica. I nuovi 17 Comitati interni hanno questo scopo e obiettivo. La riunione di questa mattina è stata pertanto il 'calcio d'inizio' di un Movimento che vuole essere più rapido e più organizzato, quindi abbiamo discusso di come funzioneranno e come si relazioneranno tra loro e con gli altri organi questi neonati Comitati. Vengono pertanto meglio distribuiti i carichi di lavoro, che non possono essere tutti addossati al leader politico e ai direttivi di Camera e Senato, e che invece adesso sono suddivisi tra una settantina di portavoce. Avanti così dunque, e buon lavoro a tutti". Lo affermano in una nota il coordinatore del Comitato per la transizione ecologica Gianni Girotto e gli altri componenti Andrea Cioffi, Ilaria Fontana, Patty L’Abbate e Luca Sut. (Com)