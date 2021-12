Lombardia: Cgil Cisl e Uil, troppi morti e infortuni sul lavoro, Governo e Regione intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morti e incidenti sul lavoro aumentano, con la Lombardia che ha registrato nel 2021 ben 140 decessi e 82mila infortuni. È l’allarme che Cgil Cisl e Uil lanciano tramite nota congiunta a seguito del quarto infortunio mortale che si registra in terra lombarda da dicembre, quello di ieri di un operaio di 55 anni schiacciato da una lastra di cemento in un cantiere a Torre d'Isola in provincia di Pavia. “Nel settore delle costruzioni – segnalano i sindacati - registriamo un aumento del 20% ben 3.770, rispetto allo stesso periodo del 2020. Dati allarmanti, in un quadro nazionale che conta circa 450.000 infortuni complessivamente di cui 1017 mortali, con un aumento del 16% nel settore delle costruzioni con 24000 denunce di infortunio”. “Una strage inaccettabile -continuano le sigle sindacali -, mai frutto della casualità, che impone risposte immediate dalle Istituzioni ad ogni livello e assunzione di responsabilità da parte dei datori di lavoro! La salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori vengono prima di tutto! Non sono accettabili ritmi di lavoro eccessivi, non si può operare in assenza di formazione e senza che siano preventivamente attuate le misure di prevenzione da chi ha la responsabilità dell'attività stessa. La prevenzione è in capo all'imprenditore”. “Le nostre richieste – concludono Cgil Cisl e Uil -, rivolte alle istituzioni nazionali e regionali, sono chiare: rafforzare il fronte ispettivo, incrementando il numero dei controlli e i servizi sia in capo alle ATS che agli Ispettorati del Lavoro, istituire una task force sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualificare le imprese attraverso la patente a punti e dare così attuazione alla previsione legislativa inapplicata da oltre un decennio. Rivendichiamo con forza la necessità di formazione preventiva obbligatoria per tutti i soggetti e l'intervento sulla cultura della prevenzione che deve essere prioritaria alla ripresa economica. Su questi temi, ferme restando le prime aperture, aspettiamo risposte efficaci sia dal Governo che da Regione Lombardia”.(Com)