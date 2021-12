Violenza donne: Ruffino (CI), femminicidio Misterbianco merita risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un lavoro prezioso e insostituibile nelle moderne democrazie, che Agenzia Nova porta avanti con orgoglio da ben 20 anni" Marco Marin

Presidente del Gruppo di Coraggio Italia alla Camera

19 luglio 2021

- "Un altro orribile caso di cronaca nera vede come protagonista una donna". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia. "Stavolta - aggiunge - la vittima è una ragazza appena 27enne siciliana, di Misterbianco. Una notizia che lascia sgomenti e che merita risposte, in primo luogo dalle istituzioni". Per Ruffino "in attesa che le forze dell'ordine facciano luce su questa bruttissima pagina di cronaca" è necessario "che ci si interroghi su quanto il Paese sia ancora indietro rispetto ad una rivoluzione culturale che deve coinvolgere in prima persona le grandi istituzioni sociali italiane scuola e mass media in primis".(Com)