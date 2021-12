© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, si è recato a Pagani in provincia di Salerno "insieme a don Ciotti per ricordare Marcello Torre, il sindaco ucciso dalla camorra l’11 dicembre 1980. Nella lotta contro la criminalità organizzata ognuno deve fare la sua parte e occorre lavorare in sinergia", scrive la terza carica dello Stato su Twitter. (Rin)