Arabia Saudita: inaugurata a Riad la prima biennale di arte contemporanea

- La prima biennale di arte contemporanea dell’Arabia Saudita è stata inaugurata oggi nel quartiere Jax di Diriyah, cittadina saudita capitale dell’omonimo governatorato e amministrativamente affiliata alla regione di Riad. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale la mostra durerà fino all’11 marzo del 2022. “La biennale punta su due aspetti”, ha affermato il curatore Philip Tinari in una dichiarazione. "Il primo include la presentazione dell'arte saudita contemporanea in un ricco dialogo, presentando le sue percezioni e visioni della scena globale, e in secondo luogo desideriamo trasmettere al pubblico saudita l'entusiasmo verso la conoscenza da vicino del mondo dell'arte contemporanea", ha proseguito Tinari. "Non vediamo l'ora di accogliere centinaia di migliaia di visitatori per scoprire la biennale e speriamo che possa stimolare un coinvolgimento più profondo con l'arte contemporanea internazionale nel Regno", ha affermato il curatore della mostra.(Res)