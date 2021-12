Ue: Orlando, partiti iscritti a Pse costituiscano base congressuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esistono partiti europei" che sono "fondamentali come presupposto per la costruzione di una nuova Europa". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo all'evento organizzato dal gruppo dei Socialisti e Democratici "L’Europa in cammino verso una nuova democrazia" presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La soluzione potrebbe essere che "gli iscritti ai partiti che aderiscono al Pse costituiscono la base congressuale", ha aggiunto. (Rin)