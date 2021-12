Libia: Alta commissione elettorale, in corso verifiche su lista candidati alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta commissione elettorale della Libia ha dichiarato che sono in corso verifiche sulla lista definitiva dei candidati alle elezioni presidenziali previste il prossimo 24 dicembre. Lo riferisce un comunicato della commissione, secondo il quale sarebbero in corso le verifiche delle sentenze giudiziarie emesse verso alcuni candidati, che potrebbero essere esclusi. L’Alta commissione elettorale ha spiegato di essere intenzionata a garantire l’emissione di decisioni conformi alle sentenze emesse, in modo da rafforzare il principio di "credibilità" nell'applicazione e nell'attuazione del testo della legge, data la "sensibilità" di questa fase e le circostanze politiche. “Adotteremo alcune procedure giudiziarie e legali prima di procedere con l’annuncio della lista definitiva dei candidati e passare all’inizio della fase della campagna elettorale”, prosegue la dichiarazione.(Lit)