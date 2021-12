Milano: Cappello, dehor e malamovida temi che vanno distinti, regolamento includerà richieste cittadini - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sul tema dei dehor occorre fare un distinguo, perché c'è molto spesso una sovrapposizione sul tema delle occupazioni del suolo pubblico leggere e la malamovida, quando il realtà tavolini disciplinano e regolamentano maggiormente situazioni in cui invece può esserci assembramento. Lo ha dichiarato l'assessore al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano Alessia Cappello, a margine dell'odierna cerimonia di premiazione delle stelle al merito del lavoro milanesi. "Certo – continua Cappello - ci sono aree della città molto specifiche intaccate da malamovida, cosa del tutto differente dalla somministrazione di bevande e cibo all'esterno, e sulla malamovida ci sono dei tavoli di lavoro che stiamo seguendo con l'assessore alla sicurezza Granelli, e che vedono anche coinvolta la prefettura". La Giunta, ha ricordato Cappello, sta portando avanti un nuovo provvedimento, un regolamento che incorporerà quelle che sono le istanze dei cittadini milanesi sul tema. "Abbiamo fatto due incontri con i comitati cittadini milanesi e abbiamo raccolto tutti i loro punti" ha assicurato Cappello. "È una tematica molto complessa che in questo provvedimento viene rivista completamente nell'ottica di trovare un equilibrio tra l'attività commerciale di chi lavora e i cittadini stessi, che sono avventori, che usufruiscono delle occupazioni di suolo pubblico all'esterno, perché c'è un nuovo modo di vivere la pandemia, che abbiamo compreso e preserviamo, che è un modo di vivere la città che ci piace ma che ovviamente deve essere normato e deve essere conciliato con le esigenze dei cittadini che magari vogliono più parcheggi o più tranquillità, cosa che questo provvedimento fa e va nella direzione di rispondere alle richieste dei comitati che abbiamo già ascoltato due volte in modo molto ampio" (Rem)