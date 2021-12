Lavoro: Orlando, o si fa legge su rappresentanza o si fa salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati il salario minimo "almeno in parte in casa non lo volevano". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo all'evento organizzato dal gruppo dei Socialisti e Democratici "L’Europa in cammino verso una nuova democrazia" presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. "Sta venendo fuori un punto di equilibrio, anche se secondo me meno stringente di quello necessario", ha aggiunto. Si possono "non mettere norme sul salario minimo se c'è una sindacalizzazione oltre una certa percentuale. Ma questo pone un problema al sindacato" e allora "o si fa una legge sulla rappresentanza o si fa il salario minimo. Altrimenti succede quello che è successo con il contratto dei rider", ha osservato Orlando. (Rin)