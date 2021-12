© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La percentuale della popolazione over 12 anni in doppia dose ha superato l'89 per cento. Un adulto su quattro degli adulti ha già effettuato anche la dose booster. Ci sono ancora nella nostra regione 400 mila cittadini che non hanno effettuato nemmeno la prima dose ed è a loro che mi rivolgo invitandoli a prenotare. Ieri abbiamo avuto un decesso di un 55enne non vaccinato, il rischio è troppo alto", conclude. (Com)