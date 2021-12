© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre capire "come vanno considerati i lavoratori delle piattaforme. Si può invertire l'onere della prova: se non dimostri che è un autonomo, è un dipendente". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo all'evento organizzato dal gruppo dei Socialisti e Democratici "L’Europa in cammino verso una nuova democrazia" presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. (Rin)