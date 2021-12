Udine: cordoglio Mattarella per morte agente Polizia su A23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'incidente in provincia di Udine in cui, durante lo svolgimento di attività di servizio, ha perso la vita l'Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Maurizio Tuscano", afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo della Polizia, Lamberto Giannini. "Nell'esprimere a lei ed a tutta la Polizia di Stato la mia solidale vicinanza, la prego di far giungere ai familiari i miei sentimenti di commossa partecipazione al loro cordoglio", conclude il capo dello Stato.(Com)