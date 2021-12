Spagna: fonti stampa, governo riconosce rischi crescenti di sicurezza in Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo di Madrid l'avanzata della minaccia terroristica nella regione del Sahel comporta "crescenti rischi" per la sicurezza, anche contro gli interessi spagnoli". Lo hanno rivelato fonti del ministero degli Esteri all'agenzia di stampa "Europa Press", ricordando gli attacchi subiti nell'ultima settimana dalla missione delle Nazioni unite in Mali (Minusma) che hanno provocato la morte l'8 dicembre scorso di sette caschi blu. In riferimento al rischio crescente della propagazione della minaccia terrorista verso i paesi del Golfo di Guinea, le stesse fonti hanno evidenziato che su questo punto la Spagna ha richiamato l'attenzione nei suoi contatti politici e nelle riunioni nei forum internazionali. Il governo spagnolo riconosce che si tratta di una "sfida complessa" in cui non si devono prendere in considerazione solo misure di rafforzamento nei settori della sicurezza, della giustizia, del controllo delle frontiere e dello scambio di informazioni dei paesi della regione ma si rendono necessarie iniziative che promuovano "la presenza dello Stato, la fornitura di servizi di base, il rispetto dei diritti umani e l'occupazione giovanile". Secondo le fonti consultate da "Europa Press", in caso contrario i gruppi jihadisti in queste zone di confine dove la minaccia incombe "potrebbero sfruttare le popolazioni in assenza dello Stato, in particolare le comunità pastorali". (Spm)