Regno Unito: studio, in scenario peggiore fino a 75 mila morti per Covid senza nuove restrizioni

- La variante di coronavirus Omicron potrebbe causare nel Regno Unito dai 25 mila sino ai 75 mila morti, nello scenario peggiore, entro la fine di aprile se non saranno adottate nuove misure restrittive. E' quanto previsto da uno studio della London School of Hygiene&Tropical Medicine ripreso dall'emittente "Bbc". Secondo gli studiosi dell'università pubblica, nei prossimi 5 mesi si rischiamo fino a 75 mila decessi per Covid-19 se non verranno introdotte ulteriori restrizioni o, ancora, oltre al cosiddetto "Piano B" annunciato nei giorni scorsi dal premier Boris Johnson. Secondo i dati della London School of Hygiene&Tropical Medicine, i morti potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, 24.700 con due mila nuovi ricoveri su base giornaliera. Mentre nella peggiore delle ipotesi fino a 74.800 morti entro la fine di aprile 2022. (Rel)