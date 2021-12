Bielorussia: Coldiretti, Lukashenko mette embargo su cibo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alexander Lukashenko mette l’embargo sui prodotti alimentari made in Italy dopo le sanzioni decise dall'Unione europea nei confronti della Bielorussia a causa del comportamento nei confronti dei migranti attirati da Paesi terzi ai confini con la Polonia, la Lituania e la Lettonia. Lo rende noto in un comunicato la Coldiretti nel sottolineare che il divieto d’ingresso scatta a partire dal primo gennaio 2022 contro una serie di prodotti provenienti dall’Italia assieme agli altri Stati dell’Unione europea, Stati Uniti d'America, Canada, Norvegia, Albania, Islanda, Macedonia del Nord, Regno Unito e Irlanda del Nord, Montenegro e Svizzera. La lista delle merci made in Italy soggette ad embargo include - spiega Coldiretti - carni suine, bovine, una serie di sottoprodotti, insaccati, carne in salamoia, carne essiccata o affumicata, farina alimentare da carne o sottoprodotti della carne, latte e prodotti lattiero-caseari (con alcune eccezioni), verdure, frutta e noci, grassi e altri oli animali, salsicce e prodotti simili, dolciumi, sale e altre merci. Ma il governo bielorusso ha già annunciato l’intenzione di espandere la lista delle merci proibite se vengono intraprese "azioni più distruttive" contro il Paese. Ed è stato anche approvato un regolamento sulle quote per l'importazione di alcuni tipi di merci. (segue) (Com)