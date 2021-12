Quirinale: Zaia (Veneto), penso che sarò tra grandi elettori, rappresento cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso proprio che sarò tra i grandi elettori. La mia Regione si riunirà il 14 gennaio per designare i tre delegati che parteciperanno all'elezione del presidente della Repubblica e nessuno come il governatore può rappresentare i cittadini, essendo stato votato direttamente". Lo ha detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia, ospite di "Sabato anch'io" su Rai Radio1. Zaia ha poi precisato: "Mandare un governatore significa mandare qualcuno che è stato eletto dal popolo. Anche i sindaci lo sono. Ma il governatore in particolare rappresenta tutte le amministrazioni e tutti i cittadini". (Rin)