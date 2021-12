Quirinale: Bindi, non accadrà ma gratificante circoli mio nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che faccia piacere a tutti essere riconosciuta addirittura come possibile presidente della Repubblica, ma vivo questo momento con molta serenità perché penso che non accadrà". Lo ha detto Rosy Bindi, ospite di "Sabato anch'io" su Rai Radio1. "Mi godo la gratificazione senza la pesantezza della responsabilità che si prefigurerebbe", ha aggiunto l'ex ministra della Salute e della Famiglia. Sulle parole a lei rivolte ormai 12 anni fa da Berlusconi ha commentato: "Perdono ma non dimentico. Non dimentico non tanto le parole poco gentili ma non dimentico quello che ha fatto per il Paese". (Rin)