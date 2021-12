Usa: almeno 50 persone morte nello Stato del Kentucky dopo passaggio tornado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 50 persone sono morte nello Stato del Kentucky, nel sud-est degli Stati Uniti, dopo il passaggio ieri sera di diversi tornado nel sud-ovest dello Stato. Lo ha dichiarato il governatore Andy Beshear, secondo quanto riferisce la “Cnn”. "Riteniamo che il nostro bilancio delle vittime di questo evento supererà i 50 abitanti del Kentucky, probabilmente finirà per avvicinarsi a 70-100 vite perse", ha detto Beshear durante un briefing tenuto questa mattina, definendo le tempeste che hanno colpito lo stato "l'evento di tornado più grave nella storia del Kentucky”. Secondo le prime indagini ben quattro tornado potrebbero avere colpito lo Stato. particolarmente colpita è stata la città di Mayfield, abitata da circa 10 mila persone. Almeno 24 tornado sono stati registrati nella serata di ieri in cinque Stati Usa: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee. Almeno due persone sono morte in Arkansas. (Nys)