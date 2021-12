Trasporti: Brinchi, via libera al Piano strategico rafforza ruolo assunto da azienda in ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione del Piano strategico operativo triennale da parte del Campidoglio conferma e rafforza il ruolo assunto negli ultimi anni da Roma servizi per la Mobilità. L'azienda lavora quotidianamente, e lavorerà sempre di più, per portare la città ai livelli delle grandi metropoli europee e mondiali in termini di infrastrutture e servizi per la Mobilità e la sostenibilità ambientale". Lo dichiara, in una nota, Stefano Brinchi, presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità. (segue) (Com)