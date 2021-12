Trasporti: Brinchi, via libera al Piano strategico rafforza ruolo assunto da azienda in ultimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Temi che da sempre rappresentano il cuore di ogni sua attività. L'obiettivo principale è fornire una rete di trasporto pubblico che rappresenti una reale ed efficiente alternativa al mezzo privato. Proprio per questo il lavoro si è concentrato, e si sta concentrando, in particolare, sulla progettazione delle nuove linee tranviarie previste dal Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile). Oltre alle quattro già approvate e finanziate in vista del Giubileo, pochi giorni fa, dopo la gara bandita la scorsa primavera, sono stati firmati i contratti per la progettazione di fattibilità tecnico-economica di altre sette tratte che arriveranno in Centro e in periferia. Una volta completata la fase progettuale si potranno chiedere i finanziamenti per fare partire i cantieri", spiega. (segue) (Com)