Trasporti: Brinchi, via libera al Piano strategico rafforza ruolo assunto da azienda in ultimi anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ormai alle battute finali anche il lavoro per la nuova centrale della Mobilità che sarà ulteriormente digitalizzata a beneficio dei cittadini. A disposizione degli utenti arriverà una App da cui si potrà tenere sotto controllo ogni aspetto della mobilità. Dallo smartphone si potrà acquistare un titolo di viaggio integrato per il trasporto pubblico, si potrà noleggiare ogni mezzo sharing (dalle auto ai monopattini) degli operatori presenti a Roma, si potranno sapere in anticipo, grazie alle nuove tecnologie, i tempi di spostamento", spiega ancora. (segue) (Com)