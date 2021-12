Trasporti: Brinchi, via libera al Piano strategico rafforza ruolo assunto da azienda in ultimi anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Servizi per la Mobilità "ha la sostenibilità ambientale come obiettivo primario anche nelle politiche aziendali. Avremo una nuova e unica sede. Più piccola e meno costosa delle attuali due. Le dimensioni ridotte dello spazio da dedicare a RSM consentiranno di consolidare la modalità smart working che oggi - in coerenza con un percorso iniziato nel 2019, ben prima della pandemia - interessa parte del personale. Già ora i dipendenti usufruiscono di una App per la registrazione delle presenze e delle attività quotidiane svolte. A regime, sempre da remoto, sarà possibile prenotare le postazioni per chi avrà la necessità di recarsi fisicamente in ufficio". (segue) (Com)