Trasporti: Brinchi, via libera al Piano strategico rafforza ruolo assunto da azienda in ultimi anni (5)

- "Anche nella nuova sede, come nelle attuali, saranno intraprese tutte le azioni per accogliere con il massimo comfort chi deciderà di venire a lavorare in bicicletta. Sempre a proposito del personale, infine, il piano triennale ha previsto l'inserimento di nuove risorse umane e l'armonizzazione contrattuale dei dipendenti attuali. Si conferma la volontà dell'Amministrazione di puntare fortemente sull'Agenzia della Mobilità sia per le azioni relative all'ottimizzazione dei sistemi attuali di mobilità sia per la realizzazione della città del futuro, traguardando anche il supporto all'Amministrazione sulle tecnologie innovative applicate ai più avveniristici mezzi di trasporto: nuovo parco per il Trasporto pubblico green con supercondensatori e a idrogeno, fino all'Urban Air Mobility.Un'azienda sana che negli ultimi anni ha chiuso i bilanci in attivo e azzerato lo scaduto con i fornitori", conclude. (Com)